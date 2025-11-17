Monsignor Gambelli | Dobbiamo capire i motivi delle migrazioni

Firenze, 17 novembre 2025 - "Cerchiamo veramente di capire i motivi che stanno alla base anche degli spostamenti, delle migrazioni", tenendo presente che "quando le vie legali vengono sistematicamente sbarrate, l'irregolarità non è solo imposta dall'alto, ma si trasforma anche in una risposta dal basso". Lo ha affermato monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, intervenuto al convegno 'Stranieri a chi? Stranieri fino a quando?' promosso dalla Fondazione Ernesto Balducci oggi a Palazzo Vecchio. La responsabilità dell’informazione. "L'informazione ha una grande responsabilità, o meglio, la 'malinformazione' - ha osservato Gambelli - che genera la semplificazione della realtà e la cattiva abitudine di letture emotive molto lontane da ciò che è vero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

