Mondiali 2026 quando gioca l’Italia ai playoff e chi sono le possibili avversarie

Dopo la sconfitta sul prato di San Siro per 4-1 contro la Norvegia, l’ Italia si è ufficialmente piazzata al secondo posto del gruppo I. Come da previsioni della vigilia, dunque, la nazionale allenata da Gennaro Gattuso ha collezionato 18 punti, 6 in meno della Norvegia. Per poter giocare ai Mondiali 2026, che si disputeranno in Messico, Canada e Stati Uniti, dovrà passare dagli spareggi di marzo, i cui sorteggi saranno alle 13 di giovedì 20 novembre. Il sorteggio e i playoff. Per il nostro Paese non si tratta di una novità. Anzi, già nelle due precedenti edizioni dei Mondiali l’Italia ha partecipato agli spareggi e in entrambe le occasioni non è riuscita a qualificarsi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

DOMANI SI GIOCA Nell'ultima sfida del girone di qualificazione ai mondiali i Titani sfidano la Romania, con diretta su San Marino RTV FSGC - Federazione Sammarinese Giuoco Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Calcio, la Norvegia batte l'Italia 4-1 a Milano. Gli azzurri chiudono il girone di qualificazione al secondo posto e per la terza volta di fila dovranno affrontare i playoff per poter partecipare ai Mondiali L'Italia non gioca i Mondiali dal 2014. Playoff 2018: Svezia-Ital Vai su X

Mondiali 2026, quando gioca l’Italia ai playoff e chi sono le possibili avversarie - Il 20 novembre ci sarà il sorteggio per gli spareggi di marzo ... open.online scrive

Quando si giocano i playoff dei Mondiali 2026 con l’Italia: date e calendario - La Fifa ha fissato il calendario dei playoff con date e orari delle partite: l'Italia giocherà la semifinale il 26 marzo 2026 e l'eventuale finale il ... Lo riporta fanpage.it

Italia ai playoff dei Mondiali 2026, quando c’è il sorteggio degli spareggi: le possibili avversarie - A meno di un risultato assurdo saranno ancora playoff per la Nazionale, che nel mese di marzo cercherà di ... Segnala fanpage.it