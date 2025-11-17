Monaco fuori dal coro | Alcaraz sembrava il fratello scarso infortunio limitante Non capisco l’esaltazione per Sinner

Una voce fuori dal coro. Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) ha espresso la sua posizione dopo l’atto conclusivo delle ATP Finals 2025 tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, vinto dal tennista italiano col punteggio di 7-6 (4) 7-5. Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stata fatta un’analisi della partita e da questo punto di vista le argomentazioni sono state diverse. “ Le premesse che avevo in mente erano quelle di una partita che avrebbe potuto esprimere il più alto livello tennistico che si fosse mai visto. Devo dire che sono rimasto deluso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco fuori dal coro: “Alcaraz sembrava il fratello scarso, infortunio limitante. Non capisco l’esaltazione per Sinner”

