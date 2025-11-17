Modric Inter i nerazzurri potevano prendere il croato? Il retroscena di una trattativa che sfociò in battaglia legale

Inter News 24 Modric Inter, nel 2018 i nerazzurri si avvicinarono a Luka Modric, ma l’affare sfumò a causa delle parole di Florentino Perez: i dettagli. Nel 2018, l’Inter si trovò vicina a un clamoroso colpo di mercato, con Luka Modric, pallone d’oro in carica, nel mirino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa iniziò grazie all’intermediazione di Vlado Lemic, agente di Modric e di Vrsaljko, già ingaggiato dai nerazzurri. Il 2 agosto, Lemic fu avvistato all’ hotel Gallia di Milano per definire l’affare Vrsaljko, ma allo stesso tempo esplorare la possibilità di portare il centrocampista croato a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Modric Inter, i nerazzurri potevano prendere il croato? Il retroscena di una trattativa che sfociò in battaglia legale

News recenti che potrebbero piacerti

Ma vi ricordate quando L'INTER VOLEVA MODRIC? Nell'estate 2018 la Juventus ha appena acquistato Cristiano Ronaldo e i nerazzurri provano un altro colpo dal Real Madrid. L'obiettivo è Modric che pochi mesi dopo vincerà il Pallone d'Oro e si è appena pi - facebook.com Vai su Facebook

#Modric e il 'caso' tra #Inter e #realmadrid: i blancos denunciarono i nerazzurri. Ecco perché #milan #SempreMilan Vai su X

Modric all'Inter, la telenovela di mercato e le accuse del Real Madrid: "Lo volevano senza pagarlo" - Il campione croato, oggi faro del Milan, qualche anno fa sembrava vicino all'Inter ma alla fine rimase al Real Madrid. msn.com scrive

Calhanoglu ha cambiato la sua storia. Derby? Pensa solo all’Inter, che sfida con Modric - Di fronte, per la prima volta in Italia, si troverà un maestro come Modric ... Lo riporta msn.com

Capello: "Akanji è il Modric dell'Inter. Milan? Allegri non segue il calcio moderno" - Il derby si avvicina e Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha presentato la sfida tra Inter e Milan, elogiando il nuovo difensore. Si legge su tuttomercatoweb.com