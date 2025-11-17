Modric in campo con la Croazia | il centrocampista del Milan subentra dalla panchina

Milan, Luka Modric dovrebbe essere titolare anche contro l'Inter nel derby di domenica sera. Pochi minuti in campo con la sua Croazia nella sfida contro il Montenegro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric in campo con la croazia il centrocampista del milan subentra dalla panchina

Modric in campo con la Croazia: il centrocampista del Milan subentra dalla panchina

