Modric e il ‘caso’ tra Inter e Real Madrid | i blancos denunciarono i nerazzurri Ecco perché
Luka Modric sarà uno dei protagonisti del prossimo derby tra Milan e Inter. Gazzetta.it racconta un retroscena tra nerazzurri e Real Madrid. Ecco il racconto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Matteo Moretto: “Quel +1 è a carico del calciatore e non del Milan. Di solito i rossoneri gli anni opzionali li inserisce tutti a favore proprio (come nel caso di Modric, ndr), ma Modric, invece, ha chiesto di poter decidere lui stesso a fine stagione. Lo ha fatto anche - facebook.com Vai su Facebook
Inter, sogno Modric ancora vivo. Real, tentativo per Eriksen - Nonostante la convocazione per la Supercoppa di Spagna di domani, i nerazzurri non dicono addio al sogno di poter portare a Milano il centrocampista ... Segnala gianlucadimarzio.com
Modric al Milan: rifugiato di guerra, Pallone d’Oro, i trionfi col Real Madrid, la tentazione Inter - Nell’annata appena finita ha messo insieme 57 presenze tra tutte le competizioni, con 4 gol e 9 assist. repubblica.it scrive
Modric saluta il Real: "Finisce un'epoca gloriosa. Madrid la mia seconda casa". Ora c'è il Milan - Il 39enne campionissimo croato lascia il Real con 28 titoli in 13 stagioni da attore protagonista degli innumerevoli trionfi blancos: "Viaggio indimenticabile, vado via felice". Scrive gazzetta.it