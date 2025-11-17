Mobilità anno zero il nuovo paradigma | L' evento in diretta

" Mobilità anno zero " è l'evento de il Giornale che mette in luce come la rivoluzione energetic a stia riscrivendo il panorama urbano. La mobilità non è più solo spostamento, ma un sistema intelligente, connesso e sostenibile, in cui i motori termici cedono progressivamente il passo all'elettrico e all'idrogeno. Questo cambiamento rovescia il paradigma: i mezzi si adattano a noi. In questo scenario, il ruolo delle imprese è fondamentale: troppo spesso sottovalutate, esse costituiscono un incredibile reticolo di competenze e visione del territorio. Sono le imprese a conoscere i bisogni reali delle comunità, a possedere la flessibilità per innovare velocemente e a poter costruire, con coraggio e visione, soluzioni locali per problemi globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

