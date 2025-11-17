Mo | Israele ' 98 palestinesi morti in carcere da ottobre 2023' ong ' sono molti di più'

Tel Aviv, 17 nov. (Adnkronos) - Almeno 98 palestinesi sono morti in carcere dall'ottobre 2023. Lo riferisce un rapporto diffuso da Israele. Tuttavia, il bilancio reale dei decessi fra i detenuti è probabilmente molto più alto, perché centinaia di persone risultano scomparse, ha affermato Medici per i diritti umani-Israele (Phri) un gruppo per i diritti umani con sede in Israele. L'ong ha monitorato i decessi dovuti a cause quali violenza fisica, negligenza medica e malnutrizione, utilizzando richieste di accesso alle informazioni, perizie forensi e interviste con avvocati, attivisti, parenti e testimoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

