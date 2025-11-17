Ministro Ben Gvir | uccidere dirigenti Anp se Onu approva Stato di Palestina

Il presidente dell’Anp Abu Mazen dovrebbe essere arrestato e posto in isolamento e i leader dell’Autorità assassinati se le Nazioni Unite dovessero approvare la creazione di uno Stato palestinese: lo ha affermato il ministro per la Sicurezza interna di Israele, Itamar ben Gvir. “Uno stato ‘palestinese’ del ‘popolo inventato’ che si definisce ‘palestinese’ non dovrà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

