Milano la frase dopo lo schianto | così il conducente senza patente voleva farla franca

Liberoquotidiano.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento incidente stradale ha sconvolto l'alba di domenica 16 novembre in viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata Bicocca della metropolitana. Un potente Suv Mercedes Classe G Brabus, con oltre 700 cavalli, si è scontrato frontalmente con una Opel Corsa provenente da viale Esperia. L'impatto è stato devastante: il fuoristrada si è ribaltato, la cabina si è staccata dal telaio e si è sviluppato un incendio. Sul posto, intorno alle 6:20, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e mezzi del 118, con quattro ambulanze e tre automediche.Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

