Milano la frase dopo lo schianto | così il conducente senza patente voleva farla franca

Un violento incidente stradale ha sconvolto l'alba di domenica 16 novembre in viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata Bicocca della metropolitana. Un potente Suv Mercedes Classe G Brabus, con oltre 700 cavalli, si è scontrato frontalmente con una Opel Corsa provenente da viale Esperia. L'impatto è stato devastante: il fuoristrada si è ribaltato, la cabina si è staccata dal telaio e si è sviluppato un incendio. Sul posto, intorno alle 6:20, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e mezzi del 118, con quattro ambulanze e tre automediche.Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, la frase dopo lo schianto: così il conducente senza patente voleva farla franca

