Milano focolaio di legionella in zona San Siro Un morto e otto ricoverati | tutti residenti in una via
Un morto e 8 ricoverati: questo il bilancio di un sospetto focolaio di legionella in via Rembrandt, nel quartiere San Siro a Milano. «I casi segnalati sono 11 e presentano fattori di rischio predisponenti per l’infezione da legionella. – spiega in una nota Ats Città Metropolitana -. Sono state avviate le indagini volte a identificare l’origine nel contagio con campionamenti nelle abitazioni, i cui esiti di laboratorio sono ancora in corso, e con la valutazione di altri luoghi sensibili del quartiere». Una scheda sulla legionella in questa infografica 13 settembre 2018. ANSACENTIMETRI Cosa è la legionella. 🔗 Leggi su Open.online
