Milano alza il sipario | quanti spettacoli a teatro

L'aria delle feste inizia a respirarsi in città. E con l'atmosfera che si fa sempre più magica aumenta il desiderio di dedicarsi - insieme ad amici e familiari - a tante attività. Un a su tutte: il teatro. E a Milano non mancano mai le alternative. Dal 18 al 30 novembre al Teatro Oscar va in scena La fregatura di avere un'anima, di e con Giacomo Poretti, uno spettacolo teatrale profondo e ironico che affronta una delle parole più delicate e misteriose del nostro tempo: anima. In un’epoca dominata dalla tecnologia, dal pragmatismo e dal disincanto, una coppia di neo-genitori si trova di fronte a una domanda impossibile: “Avete fatto un corpo, ora dovete fare l’anima”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

