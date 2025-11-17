Milan si entra nella settimana del derby | il programma e la situazione infortunati
Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà il derby Inter-Milan, valevole per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026: vediamo, ad oggi, qual è la situazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri tra allenamenti e infortunati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Zirkzee, Milan e Roma in corsa. Il ritorno in Serie A prende quota Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/gJ3YtaH https://buff.ly/Y0gCPTI - facebook.com Vai su Facebook
84’ | Cambi nella Roma: dentro Tsimikas e Baldanzi per Hermoso e Dybala. Nel Milan entra Loftus-Cheek per Nkunku #MilanRoma 1-0 #ASRoma Vai su X
Inter – Milan, l’ex rossonero infiamma il derby: “Allegri può perdere così…” - Un ex calciatore rossonero è uscito allo scoperto sul derby che si svolgerà domenica tra Inter e Milan. Riporta spaziomilan.it
Albertini presenta il derby: «Inter e Milan sorprendenti. Chivu bravo, Allegri deve sistemare qualcosa. Leao-Pulisic? Ecco cosa penso» - Albertini presenta il derby: l’ex entrocampista rossonero analizza su La Gazzetta dello Sport il derby di Milano che andrà in scena tra una settimana Di derby di Milano Demetrio Albertini ne ha giocat ... Segnala calcionews24.com
Inter-Milan, -7 al derby: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e chi farà la telecronaca - Manca una settimana esatta al derby di Milano: ecco dove vedere Inter- Lo riporta msn.com