Milan si entra nella settimana del derby | il programma e la situazione infortunati

Pianetamilan.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà il derby Inter-Milan, valevole per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026: vediamo, ad oggi, qual è la situazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri tra allenamenti e infortunati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan si entra nella settimana del derby il programma e la situazione infortunati

© Pianetamilan.it - Milan, si entra nella settimana del derby: il programma e la situazione infortunati

Altre letture consigliate

Inter – Milan, l’ex rossonero infiamma il derby: “Allegri può perdere così…” - Un ex calciatore rossonero è uscito allo scoperto sul derby che si svolgerà domenica tra Inter e Milan. Riporta spaziomilan.it

milan entra settimana derbyAlbertini presenta il derby: «Inter e Milan sorprendenti. Chivu bravo, Allegri deve sistemare qualcosa. Leao-Pulisic? Ecco cosa penso» - Albertini presenta il derby: l’ex entrocampista rossonero analizza su La Gazzetta dello Sport il derby di Milano che andrà in scena tra una settimana Di derby di Milano Demetrio Albertini ne ha giocat ... Segnala calcionews24.com

Inter-Milan, -7 al derby: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e chi farà la telecronaca - Manca una settimana esatta al derby di Milano: ecco dove vedere Inter- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Entra Settimana Derby