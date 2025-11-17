Milan Futuro Chaka Traorè è uno dei pilastri per il presente e il futuro rossonero

Pianetamilan.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chaka Traorè è il faro del Milan Futuro: talento classe 2004, già a segno in Serie A e Coppa Italia. Nonostante una stagione complicata della squadra e pochi minuti per un infortunio, resta uno dei prospetti più promettenti del vivaio rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro chaka traor232 232 uno dei pilastri per il presente e il futuro rossonero

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Chaka Traorè è uno dei pilastri per il presente e il futuro rossonero

Argomenti simili trattati di recente

Milan Futuro-Oltrepò (2-1): vittoria meritata dei rossoneri - I rossoneri vincono meritatamente una gara dominata dall'inizio alla fine e che rischiava di trasformarsi nell'ennesima beffa. Lo riporta milannews.it

milan futuro chaka traor232Milan Futuro, Chaka Traoré: “Sono fortunato ad essere nel Milan” - Chaka Traoré, talento del Milan Futuro, parla del suo ritorno in campo e del sogno Prima Squadra: “Innamorato del Milan dal primo giorno”. Riporta msn.com

Milan, dopo l'amichevole con il Milan Futuro la partenza per Singapore: i convocati - A Milanello si è conclusa la prima fase di preparazione di due settimane con l'amichevole di questa mattina contro il Milan Futuro. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Chaka Traor232