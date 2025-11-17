Milan Futuro Chaka Traorè è uno dei pilastri per il presente e il futuro rossonero
Chaka Traorè è il faro del Milan Futuro: talento classe 2004, già a segno in Serie A e Coppa Italia. Nonostante una stagione complicata della squadra e pochi minuti per un infortunio, resta uno dei prospetti più promettenti del vivaio rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
