Chaka Traorè è il faro del Milan Futuro: talento classe 2004, già a segno in Serie A e Coppa Italia. Nonostante una stagione complicata della squadra e pochi minuti per un infortunio, resta uno dei prospetti più promettenti del vivaio rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Chaka Traorè è uno dei pilastri per il presente e il futuro rossonero