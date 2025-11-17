In un settore come quello degli anime, caratterizzato da continui aggiornamenti e nuove stagioni, una notizia ha catturato immediatamente l’attenzione degli appassionati: il ritorno di Re:Zero – Starting Life in Another World è stato ufficializzato da Crunchyroll. La conferma della quarta stagione, prevista per aprile 2026, è stata accompagnata da un trailer a sorpresa che ha oscurato ogni aspettativa, generando entusiasmo tra i fan. re:Zero – il ritorno in una quarta stagione con un annuncio sorprendente. Il settore degli anime non si è mai aspettato una comunicazione di questa portata, specie in un periodo in cui si prevedevano annunci più attendisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Migliori anime isekai di crunchyroll torneranno nel 2026 con trailer sorpresa