Mia figlia Evelina poteva venire e non l’ha fatto Sabrina Colle mi ha dato forza nelle difficoltà la sposerò a Venezia | Vittorio Sgarbi a Domenica In

Dopo essere stato ospite da Bruno Vespa nei giorni scorsi, Vittorio Sgarbi – reduce da un lungo periodo in cui le sue condizioni di salute hanno destato preoccupazione (e lo fanno tuttora) – siede nello studio di “Domenica In” il 16 novembre per presentare l’ultimo libro “Il cielo più vicino – La montagna nell’arte”. L’intervista è anche l’occasione per tornare sulla volontà espressa dal critico d’arte di sposare Sabrina Colle, al suo fianco da molti anni: “Mi sposerò a Venezia nella chiesa di Santa Maria dell’Orto. Perché Venezia? Perché lì ho vissuto una parte importante della mia vita, è un ritorno in un luogo della memoria e dell’esistenza felice”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia Evelina poteva venire e non l’ha fatto. Sabrina Colle mi ha dato forza nelle difficoltà, la sposerò a Venezia”: Vittorio Sgarbi a “Domenica In”

