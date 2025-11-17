Meteo si apre la porta atlantica | arriva il freddo quello vero con gelate al Nord e neve a bassa quota

Dopo diversi giorni di temperature quasi primaverili, l’Italia si prepara a un drastico cambiamento meteorologico: una serie di impulsi instabili provenienti dall’Atlantico darà il via a una fase decisamente dinamica, con il rischio concreto di eventi meteo estremi dovuti alle temperature ancora troppo elevate dei mari italiani, circa 2-3 gradi oltre le medie del periodo. Dovremo dunque prepararci a un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, preludio a una fase burrascosa. I meteorologi usano per fasi come questa l’espressione “si apre la porta atlantica”, per indicare un cambiamento della circolazione atmosferica che consente alle perturbazioni dell’Oceano Atlantico di raggiungere facilmente l’Europa e il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

