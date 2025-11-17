Meteo quando arriva il freddo vero | Crollo di 10 gradi
Novità dal meteo, arriva il freddo vero. “Nel corso dei prossimi giorni fredde correnti dai Paesi nordici si spingeranno dapprima sull'Europa centro-settentrionale, puntando l'Europa sud-occidentale, che nel giro di un paio di giorni passerà da temperature oltre le medie di riferimento di 34°C a valori di -8-10°C sotto le medie”, spiega Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo. “Anche parte della nostra Penisola sarà interessata da questa irruzione fredda, in particolar modo le nostre regioni centro-settentrionali — prosegue Mazzoleni — mentre quelle meridionali continueranno a godere di clima mite, con temperature ancora oltre le medie del periodo, anche se penalizzate da frequente instabilità ”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
