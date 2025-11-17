A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per martedì 18 novembre