Mercato Juventus ricordi Jackson? Bottino deludente col Bayern Monaco ma a gennaio…Il piano dei tedeschi | tutti i prossimi passi da qui all’estate

Juventusnews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, il Bayern Monaco ha un piano preciso per il futuro di Nicolas Jackson. Cosa succede dopo il suo rendimento deludente. Un prestito costoso, un rendimento deludente, ma un addio prematuro che non ci sarà. Nicolas Jackson non lascerà il Bayern Monaco nella finestra di mercato di gennaio. Nonostante un avvio di stagione negativo, l’attaccante senegalese rimarrà in Baviera almeno fino al termine della stagione. A svelare lo scenario è l’esperto di calcio tedesco Christian Falk. Ultimissime Juve LIVE: novità dall’infermeria, semaforo rosso per il rientro anticipato di Yildiz dalla nazionale turca Un inserimento difficile sotto la guida di Kompany. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus ricordi jackson bottino deludente col bayern monaco ma a gennaio8230il piano dei tedeschi tutti i prossimi passi da qui all8217estate

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, ricordi Jackson? Bottino deludente col Bayern Monaco ma a gennaio…Il piano dei tedeschi: tutti i prossimi passi da qui all’estate

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Ricordi Jackson