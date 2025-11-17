Mercatini natalizi musica e sapori locali si incontrano a Orte scalo con Insieme è Natale

Viterbotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'8 dicembre al 6 gennaio il Comitato festeggiamenti 1985 ha organizzato, a Orte scalo, un ricco programma di eventi in occasione delle feste natalizie. Il programmaSi parte l'8 dicembre alle ore 10 con il Mercatino di Natale e l'accensione dell'albero in piazza XXIX agosto 1943 organizzata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

