Meloni e FdI alle prese con l’ultimo round delle Regionali

Quelle che si celebreranno il prossimo weekend non passeranno alla storia come «le Regionali di Giorgia Meloni ». Il ragionamento è di un leghista di peso, che non nasconde una piccola dose di soddisfazione. Per una volta FdI potrebbe non essere al centro della scena. Il 23 e 24 novembre si chiude l’ultima grande partita elettorale prima delle Politiche, con il voto in Puglia, Campania e Veneto. Con il dem Antonio Decaro super favorito nel Tavoliere d’Italia, il pentastellato Roberto Fico in pole sotto il Vesuvio e il leghista Alberto Stefani dato come probabile successore di Luca Zaia, i meloniani sembrano per una volta non essere al centro dello scenario politico e potranno forse solo consolarsi con il dato del voto di lista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

