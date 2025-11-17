Meloni alta nei consensi? Conte spara la teoria del complottone | Ha in mano i media

Giorgia Meloni resta alta nei consensi "perché la destra ha in mano direttamente e indirettamente una mostruosa concentrazione di tv e giornali. Tengono alta la propaganda e scaricano ogni colpa sull'opposizione, mentre stanno campando di rendita grazie ai 299 miliardi del Pnrr. Ma dopo tre anni e quattro manovre di bilancio si iniziano a vedere i danni della loro incapacità". Sono queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un'intervista su Domani. Sulla sicurezza, aggiunge l'ex premier, "noi non scopiazziamo nessuno. E soprattutto non soffiamo sulle paure. Le nostre proposte rispondono a un bisogno profondo che riguarda anche l'incertezza economica ed esistenziale delle persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni alta nei consensi? Conte spara la teoria del complottone: “Ha in mano i media”

