Meloni a testa in giù FdI | Oggi la sindaca Salis non dice nulla sugli insulti sessisti?

Ancora un caso di strabismo della sinistra. Quando a essere insultata, messa a testa in giù, minacciata a morte è la premier nessuna donna si spertica in solidarietà, se accade al contrario si indicono scioperi generali contro le destre cattive e sessiste. E veniamo alla triste cronaca odierna. Oggi un consigliere comunale di Vaglia (Firenze) ha pubblicato sulla sua pagina Fb un foto della premier Meloni a testa in giù. Il gentiluomo, Cristian Quarta, è stato eletto in una lista di centrosinistra che sostiene il sindaco Silvia Catani. Meloni a testa in giù, l’imbarazzo della sindaca Silvia Catani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni a testa in giù, FdI: “Oggi la sindaca Salis non dice nulla sugli insulti sessisti?”

