Medioriente coloni in rivolta per lo sgombero di un avamposto illegale in Cisgiordania | feriti poliziotti israeliani
Gaza, 100 uomini di Hamas barricati nei tunnel sotto Rafah: "Non usciamo" Consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Lo hanno rinviato, nascosto, ignorato. Una volta, poi un’altra. E dopo averlo visto, capisci perfettamente perché. Coloni che arrivano, sparano, bruciano, cacciano via le famiglie palestinesi come se fossero oggetti da spostare. Soldati che non fermano, non pro - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Coloni e forze armate israeliane hanno condotto una serie di attacchi contro agricoltori e proprietà palestinesi in Cisgiordania, prendendo di mira raccoglitori di olive e terreni privati in diverse città e villaggi. #ANSA ansa.it/sito/videogall… Vai su X
Coloni in rivolta in Cisgiordania dopo sgombero avamposto - Diversi agenti della polizia israeliana sono rimasti feriti stamattina negli scontri con i coloni durante l'evacuazione dell'avamposto illegale di Tzur Misgavi, in Cisgiordania. Come scrive ansa.it
Medioriente, collasso in Cisgiordania e nuova guerra all'Iran: il piano di Israele dopo due anni di conflitto - aumentare la propria profondità difensiva conquistando il controllo di Gaza e Cisgiordania; proseguire nella normalizzazione diplomatica con le monarchie arabe, incarnata dagli Accordi di Abramo. Si legge su tgcom24.mediaset.it