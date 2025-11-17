Medioriente coloni in rivolta per lo sgombero di un avamposto illegale in Cisgiordania | feriti poliziotti israeliani

Tgcom24.mediaset.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

medioriente coloni in rivolta per lo sgombero di un avamposto illegale in cisgiordania feriti poliziotti israeliani

medioriente coloni rivolta sgomberoColoni in rivolta in Cisgiordania dopo sgombero avamposto - Diversi agenti della polizia israeliana sono rimasti feriti stamattina negli scontri con i coloni durante l'evacuazione dell'avamposto illegale di Tzur Misgavi, in Cisgiordania. Come scrive ansa.it

Medioriente, collasso in Cisgiordania e nuova guerra all'Iran: il piano di Israele dopo due anni di conflitto - aumentare la propria profondità difensiva conquistando il controllo di Gaza e Cisgiordania; proseguire nella normalizzazione diplomatica con le monarchie arabe, incarnata dagli Accordi di Abramo. Si legge su tgcom24.mediaset.it

