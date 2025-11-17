Me ne vado via Amici 25 l’allieva choc | fa le valigie e lascia definitivamente la scuola
Il daytime di Amici 25 del 17 novembre si è aperto con una scena che ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori: la crisi dell’allieva, già minata dagli ultimi risultati, è esplosa definitivamente dopo l’ennesimo ultimo posto nella gara di canto. La giovane interprete, visibilmente scossa e provata, ha comunicato ai compagni la sua volontà di abbandonare la scuola. Una decisione sofferta, maturata al termine dello speciale andato in onda domenica, e resa appena più sostenibile dalla notizia che, qualora lo desiderasse, potrà in futuro ripresentarsi ai casting. Un dettaglio che non cancella l’amarezza, ma che apre almeno una porta sul domani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vado a cena da amici, una tavolata di gente attempata come me che chiacchiera e ride, quando verso le 22 si palesa una coppia avvenente come sono i ventenni, saluta molto garbatamente e chiude le porte del salotto dopo averci dato la buonanotte. Noi res - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Giuseppe Giofrè tra gli ospiti in studio - Tra gli ospiti in studio Alessandro Cattelan ed Ermal Meta, che presenterà il suo ultimo singolo ' ... Secondo msn.com
Amici 2025, anticipazioni puntata 9 novembre: chi andrà in sfida? - Si registrerà oggi la settima puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 9 novembre alle 14 su canale 5. Da skuola.net
Amici 25, tensione tra i prof di ballo: Veronica Peparini alza la voce con i colleghi - La maestra Peparini ha contestato i voti di Emanuel Lo e Alessandra Celentano ad alcuni allievi, in particolare a Maria Rosaria e Alex ... Secondo it.blastingnews.com