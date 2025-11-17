Me ne vado via Amici 25 l’allieva choc | fa le valigie e lascia definitivamente la scuola

Il daytime di Amici 25 del 17 novembre si è aperto con una scena che ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori: la crisi dell’allieva, già minata dagli ultimi risultati, è esplosa definitivamente dopo l’ennesimo ultimo posto nella gara di canto. La giovane interprete, visibilmente scossa e provata, ha comunicato ai compagni la sua volontà di abbandonare la scuola. Una decisione sofferta, maturata al termine dello speciale andato in onda domenica, e resa appena più sostenibile dalla notizia che, qualora lo desiderasse, potrà in futuro ripresentarsi ai casting. Un dettaglio che non cancella l’amarezza, ma che apre almeno una porta sul domani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it