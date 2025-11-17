me ne vado addio shock nella scuola di amici la decisione spiazza maria de filippi

Le dinamiche all’interno della scuola di Amici di Maria de Filippi sono notoriamente intense e cariche di pressione, ma l’ultima settimana ha riservato un colpo di scena particolarmente significativo per la squadra guidata da Lorella Cuccarini. La cantante Michelle Cavallaro, uno dei talenti in gara, ha preso una decisione che ha sorpreso tutti: abbandonare definitivamente il percorso nella scuola. Questa scelta, maturata dopo un periodo difficile e di crescenti insicurezze, ha portato la giovane artista a confrontarsi con la sua professoressa, Lorella Cuccarini, in un dialogo toccante e rivelatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

