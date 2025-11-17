Mbappé-PSG lo scontro continua | il giocatore chiede 253 milioni il club ne vuole 440
2025-11-17 20:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Continua la battaglia legale tra il Paris Saint-Germain e Mbappé, che nel 2024 è partito a parametro zero accasandosi al Real Madrid: botta e risposta a suon di richieste milionarie. Lo scontro tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain continua e assume contorni ultra milionari: lo dimostra il botta e risposta sulle richieste di risarcimento. Oggi, lunedì 17 novembre, si è svolta un’udienza presso il Tribunale del Lavoro a Parigi nel quale entrambe le parti in causa hanno presentato le proprie richieste. Al centro di tutto la separazione del 2024, che avrebbe provocato danni economici per il giocatore e per il PSG: da qui l’avvio della battaglia legale che, come riferito da Le Parisien, ha dimensioni mastodontiche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
