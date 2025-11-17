Mbappé inguaia il Psg | 240 milioni di risarcimento danni

Dopo aver lasciato i parigini per il Real Madrid nell’estate 2024, il bomber continua a chiedere una compensazione: la contesa si inasprisce Proseguono gli strascichi al veleno dalla fine del rapporto tra il Psg e Kylian Mbappé, che si sono detti addio lo scorso anno. La battaglia sta continuando nei tribunali e nell’udienza di quest’oggi il team legale dell’attaccante avrebbe sparato ad alzo zero: secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, la richiesta alla società parigina sarebbe addirittura di 240 milioni di euro. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) A margine del trasferimento dell’estate 2024, si era discusso, finora, di un risarcimento danni intorno ai 55 milioni di euro, che corrisponderebbero a tre mesi di stipendio, premi alla firma e premi etici non pagati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

