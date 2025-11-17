Maxi risarcimento per l' ingiusta detenzione dell' ex autista di Zagaria
La terza sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Aldo Aceto, si è pronunciata sul ricorso presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronte di Oreste Basco ex autista del capoclan dei Casalesi Michele Zagaria, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una corsa contro il tempo per la Legge #Zuncheddu, la proposta che punta a riconoscere un risarcimento immediato a chi è stato detenuto ingiustamente. Mancano poche settimane per raggiungere 50.000 firme. Irene Testa, la garante dei denuti della #Sar - facebook.com Vai su Facebook
Diagnosi sbagliata, paziente muore di tumore a Latina. Risarcimento milionario alla famiglia Vai su X
Mario Mantovani chiede maxi risarcimento a 10 magistrati per “ingiusta detenzione”: la mossa in vista delle Regionali. Intanto riceve un “no” dalla Corte d’appello - L'ex vice governatore della Lombardia, ora in FdI, fa causa a 10 magistrati: la mossa in vista delle Regionali in Lombardia ... Da ilfattoquotidiano.it
Innocente dietro le sbarre. Negato il risarcimento per gli 8 mesi di carcere - La Corte di Cassazione ha respinto l’istanza per ingiusta detenzione presentata da un 31enne finito ai ’Casetti’ per 235 giorni dopo l’accusa per rapina ed estorsione. Da ilrestodelcarlino.it
Risarcito per ingiusta detenzione, imprenditore devolve il denaro alla ricerca contro il cancro - Il seregnese Ivano Santambrogio fu assolto dal Tribunale di Monza dall'accusa di corruzione: i 5mila euro ricevuti vanno in beneficenza ... Secondo msn.com