Maxi-inchiesta sull’usura a Solofra | primi interrogatori per gli indagati irpini
Nella giornata odierna si sono svolti i primi riesami relativi a due cittadini irpini coinvolti nell’indagine sull’usura ai danni di due imprenditori di Solofra.I soggetti, rappresentati dall’avvocato Gaetano Aufiero, si sono presentati davanti al Tribunale del Riesame di Napoli, a seguito del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
