Maxi-inchiesta sull’usura a Solofra | primi interrogatori per gli indagati irpini

Avellinotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata odierna si sono svolti i primi riesami relativi a due cittadini irpini coinvolti nell’indagine sullusura ai danni di due imprenditori di Solofra.I soggetti, rappresentati dall’avvocato Gaetano Aufiero, si sono presentati davanti al Tribunale del Riesame di Napoli, a seguito del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

