Maxi furto da Louis Vuitton in via Condotti | ladri tagliano la serranda e fuggono a bordo di un suv
Colpo nella notte nello store Louis Vuitton di via Condotti: tre ladri tagliano la serranda, sfondano una vetrata e scappano su un suv. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
