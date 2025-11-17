Maurizi | Sottoporta si poteva fare meglio
Quella di ieri non è stata decisamente la migliore prova stagionale dell’Ancona, anche se nel pari interno con la Vigor ci sono anche i meriti dell’avversario. "Stiamo facendo un percorso importante – attacca Agenore Maurizi nel dopo partita – e questo pareggio fa parte del percorso. E’ stata una di quelle partite che quando non si possono vincere è meglio non perdere. L’Ostiamare continua a fare risultato ma verrà il momento in cui non ci riuscirà, e il nostro pareggio deve essere visto come un punto importante, maturato in una partita brutta, con tanti duelli, su un brutto campo. C’erano tutti gli ingredienti per pareggiare, e alla fine lo 0-0 ci sta pure bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
