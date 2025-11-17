Matteo Berrettini | Capisco le scelte di Sinner e Musetti Io non ho un ruolo diverso dagli altri

In assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i riflettori si spostano su Matteo Berrettini come uomo copertina della Nazionale italiana che parteciperà questa settimana alla Final Eight della Coppa Davis 2025. Gli Azzurri si presentano a Bologna con l’obiettivo di centrare il terzo titolo mondiale consecutivo dopo la strepitosa doppietta di Malaga nel biennio 2023-2024. “ La responsabilità è relativa. Quando si è convocati si sogna di giocare partite come questa e ti dai sempre la chance di essere pronto per tutto quel che può succedere. Quando si entra in campo con la maglia della Nazionale si sente la responsabilità di dare tutto, che si vinca o si perda, lo si fa insieme. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini: “Capisco le scelte di Sinner e Musetti. Io non ho un ruolo diverso dagli altri”

News recenti che potrebbero piacerti

L'intervista a Matteo Berrettini durante il Green Carpet & Welcome Brunch della #DavisCup Final 8 Vai su X

L'intervista a Matteo Berrettini durante il Green Carpet & Welcome Brunch della #DavisCup Final 8 - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Berrettini: “Capisco le scelte di Sinner e Musetti. Io non ho un ruolo diverso dagli altri” - In assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i riflettori si spostano su Matteo Berrettini come uomo copertina della Nazionale italiana che parteciperà ... Segnala oasport.it

Berrettini: "Capisco la scelta di Sinner. Lui e Alcaraz come i Big 3, impressionanti" - Non è il tennista con la migliore classifica presente nel team azzurro, ma l'esperienza costruita negli anni con il sudore e i numerosi importanti risultati conseguiti nel circuito fanno di Matteo Ber ... tennisworlditalia.com scrive

Berrettini: "Sinner e Musetti out dalla Coppa Davis? Capisco perfettamente la loro scelta" - Le parole a Sky dal media day Coppa Davis: "Non so se sia io il leader di questa squadra, ma sicuramente ho tanta voglia di stare qui. Si legge su sport.sky.it