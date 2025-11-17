TIZI-OUALOU 5 (att. 100% su 1, 2 b.s.) – Primo set con poche idee ma anche pochi cambipalla di cui occuparsi. Né lui né Buchegger incidono, a differenza dei colleghi della diagonale di riserva. BUCHEGGER 5 (att. 44% su 9 con 2 err., 1 ace, 2 b.s) – Parte forte al servizio, in attacco se la cava, ma è a muro che la sua partita precipita: incaricato di occuparsi “a uno” degli schiacciatori avversari, ne viene sempre punito. GIRAUDO 6 (3 b.s., 1 muro) – Entra con l’entusiasmo consueto, è quasi sfacciato anche nelle interazioni con Giuliani e nelle proteste sugli episodi controversi. Ha il grande merito di servire a Ikhbayri una palla quasi sempre ideale, ma il resto dello scacchiere lo considera poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mati male soprattutto in attacco. Sanguinetti non funziona a muro