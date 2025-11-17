Uno e centomila, ma mai poi mai nessuno. Massimo Ghini ha un dono, la versatilità, che in altri Paesi sarebbe motivo di blasonatura mentre in Italia, curiosamente, provoca cipiglio tra i più schifiltosi. Questa miopia, frammista a malafede, degli intellò gli ha procurato bruciori di stomaco cui pone rimedio, da sempre, col “bicarbonato” del vasto pubblico convintamente dalla sua parte. L’ultimo impegno, da attore e regista, è la rivisitazione teatrale di Il vedovo, il classico con Sordi protagonista (lo affianca, nel ruolo della Valeri, la signora del palcoscenico Galatea Ranzi, e tra gli interpreti c’è il suo terzogenito Leonardo): al Manzoni di Milano sino al 23 novembre, ogni applauso che gli stanno tributando è un gesto dell’ombrello (come quello di un altro Sordi, quello de I vitelloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Massimo Ghini: "Sono un bello che è anche bravo..."