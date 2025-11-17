Marzorati | Ho visto una squadra vera Ora vanno tenuti lontani i procuratori
L’altra sera al Palalido a Milano, a vedere la Vuelle, anche uno spettatore particolare: Pierluigi Marzorati. Che sta più tempo ora a Pesaro come ingegnere – ha progettato la ciclorotellistica dietro il palas – di quando era il play di Cantù e della Nazionale. "Sono tornato a casa l’altra sera – dice – contento perché finalmente ho visto, guardando Pesaro, una formazione di serie A2 giocare veramente di squadra". Un bel gruppo? "Assolutamente sì e vorrei anche aggiungere, siccome i meccanismi li conosco bene, che spero caldamente che non arrivi qualche procuratore a rompere il giocattolo promettendo a questo e a quello le maglia dell’Armani o di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Governo Meloni è evidentemente sordo o troppo ammaliato da Donald Trump, visto che nella Legge di Bilancio ha pensato bene di ridurre dal 33% al 26% l'aliquota fiscale sulle criptovalute. E tutto ciò è molto grave. Innanzitutto perché non passa giorno che - facebook.com Vai su Facebook
Marzorati: "Ho visto una squadra vera. Ora vanno tenuti lontani i procuratori" - L’ex play era al Palalido: "Mi hanno colpito diversi particolari, come il rapporto tra vetera ... Riporta ilrestodelcarlino.it