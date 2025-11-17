L’altra sera al Palalido a Milano, a vedere la Vuelle, anche uno spettatore particolare: Pierluigi Marzorati. Che sta più tempo ora a Pesaro come ingegnere – ha progettato la ciclorotellistica dietro il palas – di quando era il play di Cantù e della Nazionale. "Sono tornato a casa l’altra sera – dice – contento perché finalmente ho visto, guardando Pesaro, una formazione di serie A2 giocare veramente di squadra". Un bel gruppo? "Assolutamente sì e vorrei anche aggiungere, siccome i meccanismi li conosco bene, che spero caldamente che non arrivi qualche procuratore a rompere il giocattolo promettendo a questo e a quello le maglia dell’Armani o di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marzorati: "Ho visto una squadra vera. Ora vanno tenuti lontani i procuratori"