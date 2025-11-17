Mario Cipollini ricoverato in Ancona per accertamenti | Il mio cuore fa le bizze

ANCONA – “Ciao ragazzi. Ci risiamo, anzi ci risono. Di nuovo ad Ancona perché il mio cuore continua a fare un po’ le bizze”. Comincia così il reel sui social di Mario Cipollini, pluridecorato ciclista toscano e considerato uno di migliori velocisti di tutti i tempi, seduto su un letto di una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Mario Cipollini ricoverato in Ancona per accertamenti: "Il mio cuore fa le bizze"

Argomenti simili trattati di recente

Mario Cipollini. Frankie hi-nrg mc · Pedala. - facebook.com Vai su Facebook

Mario Cipollini ricoverato in ospedale per accertamenti: "Il mio cuore fa le bizze" - Il ciclista toscano è ricoverato ad Ancona, dove era già seguito per i pregressi problemi cardiaci, e potrebbe sottoporsi a un intervento per l'impianto di un defibrillatore ... Secondo msn.com