Marche la modifica statutaria arriva in prima Commissione
Prima seduta operativa della nuova legislatura per l a Commissione Bilancio e Affari istituzionali, presieduta da Jessica Marcozzi (FI), Vice Micaela Vitri (Pd). Diversi gli atti assegnati per competenza alla Commissione sui quali si è subito proceduto alla nomina dei relatori per poter successivamente passare ad esaminarne il testo. Al via quindi l' iter sulla proposta di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente la modifica statutaria al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dalla legge statale n.122 dell'8 agosto 2025 (Disposizioni in materia di composizione di giunta e consigli regionali e di incompatibilità).
