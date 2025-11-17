Marche la modifica statutaria arriva in prima Commissione

Lapresse.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima seduta operativa della nuova legislatura per l a Commissione Bilancio e Affari istituzionali, presieduta da Jessica Marcozzi (FI), Vice Micaela Vitri (Pd). Diversi gli atti assegnati per competenza alla Commissione sui quali si è subito proceduto alla nomina dei relatori per poter successivamente passare ad esaminarne il testo. Al via quindi l’ iter sulla proposta di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente la modifica statutaria al fine di adeguare la normativa regionale a quanto previsto dalla legge statale n.122 dell’8 agosto 2025 (Disposizioni in materia di composizione di giunta e consigli regionali e di incompatibilità). 🔗 Leggi su Lapresse.it

marche la modifica statutaria arriva in prima commissione

© Lapresse.it - Marche, la modifica statutaria arriva in prima Commissione

News recenti che potrebbero piacerti

marche modifica statutaria arrivaMarche nella Zes unica: via libera definitivo in Parlamento - Il disegno di legge, già passato al Senato, è stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Segnala rainews.it

marche modifica statutaria arrivaRegione Marche verso otto assessori, al via la modifica - L’esecutivo guidato da Francesco Acquaroli avvia la procedura La giunta regionale delle Marche di centrodestra, guidata dal presidente Francesco Acquaroli, ha avviato l'iter per modificare lo Statuto ... Da msn.com

Regioni, arriva sfiducia - Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato di misura in seconda lettura, con 16 voti a favore, 10 contrari e due astenuti, la modifica statutaria che reintroduce i due ... Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Modifica Statutaria Arriva