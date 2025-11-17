Marche il 18 novembre in Consiglio si discuterà di edilizia sanitaria

Lapresse.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seduta del  Consiglio regionale convocata per martedì 18 novembre, a partire dalle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno le interrogazioni in materia di edilizia sanitaria, con particolare riferimento al nuovo ospedale Inrca di Camerano e al reparto e mergenze dell’ospedale di Fano. A seguire l’Aula sarà chiamata a eleggere i componenti di diversi organismi consiliari previsti dalle normative regionali. La diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche. L’ordine del giorno. 1) Interrogazioni: ·          n. 1  ad iniziativa del Consigliere Caporossi “Ospedale INRCA di Camerano: criticità ANAC, trasparenza, costi e tempi di realizzazione”; n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

marche il 18 novembre in consiglio si discuter224 di edilizia sanitaria

© Lapresse.it - Marche, il 18 novembre in Consiglio si discuterà di edilizia sanitaria

Altri contenuti sullo stesso argomento

marche 18 novembre consiglioMarche, il 18 novembre in Consiglio si discuterà di edilizia sanitaria - Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 18 novembre, a partire dalle ore 10. Segnala lapresse.it

marche 18 novembre consiglioConsiglio regionale convocato per martedì 18 novembre - Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata ad Ancona per martedì 18 novembre, a partire dalle ore 10. Segnala ansa.it

marche 18 novembre consiglioEletti presidenti e vice delle commissioni nel Consiglio Marche - Il Consiglio regionale delle Marche ha completato oggi pomeriggio, al termine della seconda seduta della 12/a legislatura regionale, la costituzione delle quattro commissioni permanenti con l'elezione ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Marche 18 Novembre Consiglio