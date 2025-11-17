Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 18 novembre, a partire dalle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno le interrogazioni in materia di edilizia sanitaria, con particolare riferimento al nuovo ospedale Inrca di Camerano e al reparto e mergenze dell’ospedale di Fano. A seguire l’Aula sarà chiamata a eleggere i componenti di diversi organismi consiliari previsti dalle normative regionali. La diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche. L’ordine del giorno. 1) Interrogazioni: · n. 1 ad iniziativa del Consigliere Caporossi “Ospedale INRCA di Camerano: criticità ANAC, trasparenza, costi e tempi di realizzazione”; n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, il 18 novembre in Consiglio si discuterà di edilizia sanitaria