Marche Form |  anche Dardust negli 80 concerti in 5 mesi 

Lapresse.it | 17 nov 2025

Nuova stagione sinfonica di  Musicattraverso.   La  FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana  presenta il programma 2026 con opere che vanno dal barocco all’epoca contemporanea tratte dal grande repertorio sinfonico-concertistico, comprese alcune di forte appeal popolare, e integrate con brani che attingono in modo trasversale a generi diversi, dal pop al folk fino alla musica per il cinema. Presentato questa mattina il cartellone nella sala Raffaello della Regione Marche dal sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale con delega alla Cultura Silvia Luconi, dal direttore artistico FORM, Francesco Di Rosa e dal presidente FORM Fabrizio Del Gobbo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

