marche avviata la progettazione del secondo lotto della salaria

Prosegue il piano di potenziamento della statale Salaria: Anas ha avviato la progettazione esecutiva del secondo lotto della variante tra la galleria Valgarizia e Acquasanta Terme, secondo step del tratto Trisungo–Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). Si tratta di un intervento strategico per rendere più sicuro e scorrevole uno dei collegamenti principali del sud delle Marche, con l’apertura dei cantieri prevista per l’estate 2026. La nuova variante. La nuova variante permetterà di superare l’attuale percorso tortuoso che attraversa centri abitati, grazie a un tracciato più lineare e moderno, lungo 4,86 chilometri invece dei 6 attuali, di cui 4,08 in galleria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

