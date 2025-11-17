Il Mondiale MotoGP 2025 si è chiuso senza il suo vincitore. Sappiamo bene come Marc Marquez abbia concluso in anticipo la sua stagione a causa dell’ infortunio rimediato a Mandalika, nell’appuntamento successivo a quello in cui ha matematicamente conquistato il titolo. Vincere l’Iride alla diciassettesima delle ventidue tappe in programma ha rappresentato un poderoso atto di forza da parte del trentaduenne iberico, la cui affermazione del 2025 ha assunto i contorni di un trionfo assoluto, soprattutto nei mesi estivi, durante i quali El Trueno de Cervera è stato sostanzialmente imbattibile. Di rivali credibili non ne ha proprio avuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez campione del mondo disputando l’80% della stagione! Anche il 2026 sarà a senso unico?