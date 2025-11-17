Mappe catastale al via il servizio di consultazione online | ecco come funziona 

È già disponibile, sul portale dell’Agenzia delle entrate, il nuovo servizio delle mappe catastali grazie al quale è possibile la consultazione gratuita da parte degli interessati. La modalità è conosciuta proprio come «Consultazione dei fogli di mappa catastale» e consente anche di scaricare le cartografie del territorio italiano direttamente sul proprio personal computer. Per l’utilizzo del servizio è richiesto l’accesso con le credenziali Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta effettuato l’accesso si possono selezionare i fogli delle mappe di proprio interesse e scaricarle nel formato desiderato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

