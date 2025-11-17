Manovra | Quartapelle Pd ' tenere conti in ordine non basta serve strategia per crescere'
Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Tenere i conti in ordine non basta, senza una strategia per crescere. Il governo Meloni smetta di celebrarsi e affronti la realtà: l'Italia è penultima in Europa nelle previsioni di crescita per il 2026. Senza crescita non si può né investire né migliorare stipendi e servizi". Così la vicepresidente dem della commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Manovra: Quartapelle (Pd), 'tenere conti in ordine non basta, serve strategia per crescere' - Il governo Meloni smetta di celebrarsi e affronti la realtà: l'Italia è penultima in Europa nelle pre ... Riporta iltempo.it
Un segnale per le Forze dell'ordine. Gli emendamenti Pd alla manovra - Il Pd chiede di congelare l'aumento dell'età pensionabile per il personale di Difesa e sicurezza. Scrive ilfoglio.it
Manovra, Misiani: Governo immobile, non affronta le sfide decisive per il Paese - “La manovra approvata dal governo Meloni è la più modesta e inconsistente da molti anni a questa parte. Da partitodemocratico.it