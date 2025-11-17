Manovra | Quartapelle Pd ' tenere conti in ordine non basta serve strategia per crescere'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Tenere i conti in ordine non basta, senza una strategia per crescere. Il governo Meloni smetta di celebrarsi e affronti la realtà: l'Italia è penultima in Europa nelle previsioni di crescita per il 2026. Senza crescita non si può né investire né migliorare stipendi e servizi". Così la vicepresidente dem della commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

