Manovra in arrivo gli emendamenti segnalati dai partiti Maggioranza per lo stop all’aumento dell’aliquota su plusvalenze cripto
La trattativa interna alla maggioranza sulla manovra entra nel vivo dal nodo più politico: i “segnalati”, cioè gli emendamenti che i partiti intendono portare al voto in commissione scegliendoli tra le migliaia di proposte depositate la scorsa settimana. La scelta finale è attesa entro martedì. Fratelli d’Italia dovrà scendere da 500 a 123 emendamenti, Forza Italia potrà salvarne solo 39 su 677, la Lega 57 su 399, Noi Moderati 19 su 62. Alle opposizioni spettano invece 176 segnalati: 70 al Pd, 51 per il M5S, 19 per Iv, 19 al Misto, 17 alle Autonomie. Il centrodestra è unito – con un anno di ritardo, posto che la norma risale alla legge di Bilancio precedente – sul fronte delle cripto-attività: vuole bloccare l’aumento dal 26% al 33% dell’aliquota sulle plusvalenze previsto dal 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
