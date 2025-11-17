Manildo | Autonomia basta prese in giro a pochi giorni dal voto

«Sull’autonomia siamo all’ennesima operazione di propaganda. A pochi giorni dal voto, Salvini, Zaia e Stefani annunciano l’ultima miracolosa “pre-intesa”, come se improvvisamente tutto fosse risolto. Ma davvero pensano che i veneti possano crederci ancora?». Lo ha dichiarato oggi Giovanni Manildo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Manildo: «Autonomia, basta prese in giro a pochi giorni dal voto»

