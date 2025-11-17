Mamma mi mette il dito nel sedere i racconti del bimbo ucciso a Trieste e la denuncia il giudice archiviò

I racconti del piccolo avevano portato alla denuncia del padre contro la ex ma la donna si era difesa: “Controllavo se il padre lo avesse violentato”: Pm e giudice archiviarono: “Contenzioso per l’affidamento del figlio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giovanni e le violenze subite: «Mamma mi strozza. Mamma mi infila un dito nel sedere». La denuncia del papà fu archiviata - Paolo Trame nel 2023 aveva denunciato le violenze subite dal figlio Giovanni Trame negli incontri con la mamma. msn.com scrive