Maltese scivola nel Piovego | i vigili del fuoco gli salvano la vita

Padovaoggi.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voleva esplorare l'argine in autonomia "lontano" dall'occhio attento della sua padrona. Una "bravata" pagata a caro prezzo quella commessa da un maltese oggi pomeriggio 17 novembre lungo il Piovego all'altezza di via Trieste. Ad un tratto l'animale, forse per eccesso di sicurezza, è finito nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

maltese scivola nel piovego i vigili del fuoco gli salvano la vita

© Padovaoggi.it - Maltese scivola nel Piovego: i vigili del fuoco gli salvano la vita

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cane dei vigili uccide un maltese, l'esperto: «L’aggressione non è mai cattiveria ma va capito il grado di pericolosità» - Dopo anni di attività al fianco degli agenti della polizia locale di Treviso, Luke, il pastore olandese dell’unità cinofila antidroga, è stato sospeso dal servizio. Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Maltese Scivola Piovego Vigili