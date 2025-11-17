Maltese scivola nel Piovego | i vigili del fuoco gli salvano la vita
Voleva esplorare l'argine in autonomia "lontano" dall'occhio attento della sua padrona. Una "bravata" pagata a caro prezzo quella commessa da un maltese oggi pomeriggio 17 novembre lungo il Piovego all'altezza di via Trieste. Ad un tratto l'animale, forse per eccesso di sicurezza, è finito nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
