Maltempo nel Goriziano una frana travolge tre case | una persona estratta viva un morto e un disperso | Esonda il fiume Torre 300 sfollati

Ritrovato il corpo di un 35enne che stava tentanto di aiutare l'anziana la quale risulta ancora dispersa. Sul Friuli Venezia Giulia caduti 200 millimetri di pioggia in poche ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, nel Goriziano una frana travolge tre case: una persona estratta viva, un morto e un disperso | Esonda il fiume Torre, 300 sfollati

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'immagine delle abitazioni distrutte dalla frana a #Brazzano di Cormons https://www.telefriuli.it/cronaca/maltempo-fvg-crollo-case-goriziano-emergenze/ - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, esonda il fiume Torre nel Goriziano: persone sui tetti delle case Vai su X

Allerta meteo in 6 regioni. Frana travolge casa nel Goriziano: 2 dispersi. Esonda il Torre, persone sui tetti - Meteo, oggi allerta gialla per il maltempo in sei regioni del Centro e del Nord Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. ilmattino.it scrive

Maltempo Gorizia, frana travolge casa: 2 dispersi. Esonda il Torre, persone sui tetti - Meteo, oggi allerta gialla per il maltempo in sei regioni del Centro e del Nord Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Da leggo.it

Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati - A Cormons si cercano un 32enne ed un'anziana vicina di casa, che aveva tentato di mettere in salvo. Segnala rtl.it